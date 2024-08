Andrea “Pelo” di Giorgio, un appassionato amante del mare con una lunga storia di imprese sportive, ha lanciato “Across Me per Tutti”, un progetto che punta a lasciare un segno tangibile sulla salute del pianeta.

Il progetto prevede un viaggio di 1000 km a nuoto lungo il mare di Cervia, delimitato da tre boe, a formare un triangolo.

“Vorremmo che ognuno di noi senta il richiamo delle onde, che ognuno possa immergersi in quest’avventura e lasciare un segno tangibile,” ha dichiarato Andrea Pelo di Giorgio “Sia che tu sia un nuotatore esperto o un principiante, Across Me per Tutti ti invita a diventare parte di qualcosa di più grande.”

L’iniziativa non è solo una sfida sportiva, ma una missione collettiva per sostenere Sea Shepherd, l’organizzazione internazionale leader nella difesa degli oceani. Per ogni chilometro nuotato, verranno donati 3 € a Sea Shepherd per supportare la campagna “Ghostnet”, ideata per recuperare le reti e le attrezzature da pesca perse o abbandonate in mare, che stanno danneggiando l’ecosistema, compromettendo gli stock marini attraverso la “pesca fantasma” e costituendo un pericolo per le imbarcazioni.

L’iniziativa non è solo un evento sportivo, ma un movimento che mira quindi a sensibilizzare e educare.

“Unisciti a noi in questa avventura senza precedenti. Dal 24 agosto al 1 settembre 2024, puoi nuotare al fianco di Andrea e diventare parte ufficiale di Across Me per Tutti. Iscriviti su Endu e preparati a fare la differenza” recita lo slogan dell’iniziativa.