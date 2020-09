Articolo Uno e Sinistra per Ravenna organizzano dal 12 al 14 settembre 2020 la Festa a Marina di Ravenna, nella storica sede del Giardino di Via dei Mille 13.

Non sarà la solita festa anche per la volontà di garantire il rispetto delle norme anti-Covid e sarà semplificata nella dislocazione, nel menu (che sarà comunque di qualità), nelle stoviglie (tutto compostabile monouso).

Ma abbiamo deciso di farla per avere un’occasione per confrontarci e discutere, aperta a tutti coloro che vorranno partecipare. Un confronto e dibattito rispetto agli avvenimenti inediti ai quali abbiamo assistito in questo 2020, primo fra tutti la pandemia, i quali ci hanno posto davanti agli occhi sia vecchi problemi esacerbati che nuove incognite. E discuteremo delle scelte e degli obiettivi per rispondere a questi problemi e aprire nuove prospettive di vita e sviluppo in Italia e a Ravenna.

La manifestazione si terrà nell’assoluto rispetto delle norme e i protocolli anti-covid e per il distanziamento fisico, al fine di garantire la sicurezza e la salute di tutti.

L’anno scorso avevamo fatto la scelta di eliminare la plastica dalla nostra festa utilizzando solo vetro e ceramica, quest’anno non retrocediamo su questa scelta a favore dell’ambiente utilizzando solo prodotti usa e getta compostabili, che garantiscano il rispetto dell’ambiente e la salute di tutti.

Inoltre, come sempre, buon cibo. Ogni serata sarà a tema: il 12 fritto di pesce, il13 cozze, il 14 paella. Sarà comunque sempre disponibile un menu vegetariano.

Programma:

Sabato 12, h.21

Vasco Errani, senatore Leu-Articolo Uno

Domenica 13, h. 18.30

Michele de Pascale, sindaco di Ravenna; Giangi Baroncini, Assessore all’Ambiente; Valentina Morigi, Assessora al bilancio, alla casa e ai servizi sociali

Lunedì 14, h. 21

Pierluigi Bersani, deputato Leu-Articolo Uno