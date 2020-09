Sono riprese online le riunioni del Capitolo BNI Maioliche di Faenza. La squadra di imprenditori che in poco più di 4 anni ha superato i 4 milioni di fatturato non ha interrotto lo scambio di referenze nemmeno in agosto, ma da questo mese sono previste numerose iniziative per incentivare l’ingresso di nuovi membri. Il primo appuntamento sarà il 26 settembre al MIC.