A Marina di Ravenna la clinica mobile per le vaccinazioni lungo la riviera

Sono iniziate anche a Marina di Ravenna le somministrazioni del vaccino anti-covid a bordo delle cliniche mobili messe a disposizione dall’Ausl Romagna per venire incontro ai cittadini in ferie lungo la riviera adriatica. In piazza Dora Markus, la clinica mobile dell’azienda sanitaria sarà presente tutti i weekend d’agosto, dal venerdì alla domenica, dalle 18.30 alle 22.30. Potranno vaccinarsi turisti e residenti, non è richiesta prenotazione e i vaccini a disposizione sono Moderna e, per gli over 60, Johnson&Johnson. Per chi riceve Moderna, la seconda somministrazione potrà essere prenotata attraverso il Cuptel ed eseguita in una delle sedi vaccinali del territorio.

Nel Comune di Cervia, a Cervia, Milano Marittima e Pinarella, arriverà invece il camper itinerante, rispettivamente il 12, il 19 e il 29 agosto.