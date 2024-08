La prevenzione dell’ictus cerebrale non conosce pause, nemmeno in vacanza. A.L.I.Ce Ravenna ODV, in collaborazione con il Distretto di Ravenna e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl della Romagna e con il sostegno di CNA Ravenna, invita tutti a una giornata di screening gratuito per la prevenzione dell’ictus cerebrale, sabato 24 agosto 2024, presso la Casa della Comunità (ex Casa della Salute) di Marina di Ravenna, in piazza Marinai d’Italia n. 18, dalle ore 9.30 alle 12.30.

L’ictus cerebrale rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità in Italia, ma una diagnosi precoce e uno stile di vita sano possono fare la differenza. Questo evento offre l’opportunità di effettuare uno screening completo e gratuito, fondamentale per individuare e prevenire i fattori di rischio.

Durante la mattinata, i partecipanti potranno usufruire dei seguenti servizi: misurazione della pressione arteriosa e rilevazione di eventuali aritmie, calcolo di glicemia e colesterolo, effettuare un colloquio con un neurologo per approfondimenti, infine counseling su corretti stili di vita. Al termine dello screening, ogni partecipante riceverà una scheda del rischio individuale, utile per monitorare la propria salute e prevenire potenziali rischi di ictus.

L’evento vuole sensibilizzare sul tema fondamentale della prevenzione e dell’informazione. Per questo motivo, A.L.I.Ce Ravenna e i partner hanno organizzato questa iniziativa affinché la salute della comunità resti sempre una priorità. Per partecipare è necessario prenotarsi telefonando al numero 331.1304368 dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

Questa importante giornata è resa possibile grazie alla sinergia tra A.L.I.Ce Ravenna, Ausl della Romagna, Distretto di Ravenna e CNA di Ravenna.