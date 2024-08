Con un’interpellanza a risposta scritta, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Lugo composto dal capogruppo Gian Marco Grandi, Elena Borrelli e Domenico Ferri, chiede all’amministrazione comunale come intende occuparsi del giardino della Rocca che si affaccia su piazza Martiri della Libertà, che da diverso tempo risulta essere trascurato.

“Alcune settimane fa degli esercenti delle attività commerciali vicine alla Rocca avevano chiesto la possibilità di ottenere in gestione il giardino, pur mantenendolo pubblico, assumendosi l’onere di salvaguardarlo e provvedendo alla sua manutenzione.

Siccome il giardino in questione viene spesso utilizzato da alcuni ragazzi per giocare a calcio, comportando il serio rischio di danneggiare le mura del castello e infastidire le persone che passeggiano in quell’area, con questa interpellanza chiediamo all’amministrazione come verrà ripristinato il prato e come si cercherà di impedire episodi di bivacco e di degrado che generalmente si verificano nelle ore serali; essendo in pieno centro non è un bel biglietto da visita” afferma il consigliere Gian Marco Grandi.