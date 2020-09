“Ho condiviso con Paolo Cavina anni di consiglio comunale, con grande passione ed ho trovato in Paolo una persona sincera, vera, un uomo dei fatti”. A parlare è Massimiliano Penazzi, capolista di Insieme per Cambiare in vista del voto amministrativo del 20/21 settembre e consigliere comunale uscente.

“In queste settimane di campagna elettorale ho preferito ascoltare e dialogare con i cittadini anziché lanciare slogan od invettive. Insieme per Cambiare è una lista civica moderata, credo che tutti abbiano capito negli anni il nostro spirito, ma ritengo a poche ore dal voto, di dover fare alcune precisazioni. L’idea di Insieme per Cambiare rimane salda – spiega Penazzi – passione e servizio per i cittadini, per migliorare la nostra città e per vivere in un territorio sano, con servizi adeguati e pronto per le future generazioni. Sogno un cambiamento con piccoli passi, ma sicuri che possano rendere grande e virtuosa la comunità”.

Penazzi non risparmia un attacco agli ex alleati: “In questi anni abbiamo sollecitato con idee, ordini del giorno ed interpellanze l’amministrazione Malpezzi, ma abbiamo trovato in continuazione muri e risposte inevase. Abbiamo pazientato, ma abbiamo anche capito che non era la strada giusta. Il degrado denunciato da Paolo è sotto gli occhi di tutti. Le strade dissestate, il poco interesse per la nostra economia l’immobilismo di un’amministrazione che non ha mai programmato, ma solo guardato al proprio cortile e non a quello dei cittadini.

I conti tornano, forse. Vorrei chiederlo ai cittadini se i conti tornano a casa loro, quando devono pagare l’asilo dei figli o il mutuo della casa mentre si è in cassa integrazione.

Faenza capitale della ceramica, certo, ma non c’è solo quello. C’è il palio, ci sono i grandi team motoristici, ci sono le imprese che hanno bisogno di meno burocrazia, più sviluppo, più idee. Noi crediamo di averle”