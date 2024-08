PNRR e Agenzia Trasformativa Urbana: il punto sui cantieri a Ravenna

Oltre 100 milioni di euro a Ravenna fra i fondi PNRR e gli investimenti dell’Agenda Trasformativa Urbana di Sviluppo Sostenibile. I cantieri in città non si sono fermati durante l’estate, ad eccezione ovviamente del Parco Marittimo. I lavori alla Caserma Alighieri sono ripartiti in queste settimane; per il nuovo palazzetto dello sport la fine dell’edificazione dovrebbe arrivare nel 2025; i più urgenti sono invece i progetti legati a scuole e asili. Abbiamo fatto il punto sui programmi del Comune di Ravenna con l’assessore ai Lavori Pubblici Federica Del Conte