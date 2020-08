Per la mattinata di domenica 30 agosto è stata organizzata una pulizia della spiaggia della Riserva Naturale Statale “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano” dopo il periodo di riproduzione dell’avifauna, anche rara ed in via di estinzione che popola la Riserva. In particolare, la pulizia riguarderà il tratto di spiaggia di Lido di Classe cosiddetta “zona blu” compresa tra il terzo ed il quarto stradello di accesso, spiaggia che verrà riaperta lunedì 31 agosto, a fine nidificazione e ad involo dei pulli nati quest’anno dalle ultime covate.

Appuntamento alle ore 9.30 (in bicicletta o a piedi) presso la sbarra di ingresso della pineta demaniale di Lido di Classe, in zona bagno Go-Go (via Bering), oppure è possibile unirsi alla pulizia più tardi, accedendo alla spiaggia dal quarto stradello del percorso interno alla pineta. Munirsi di guanti, mascherina e calzature adatte; i sacchi per la raccolta dei rifiuti verranno forniti. Verranno seguite le disposizioni anti Covid. La pulizia si concluderà verso le ore 12.30 circa.

Le associazioni che hanno presidiato la nidificazione dei fratini, con ottimi risultati ed una decina di pulli involati dalle ultime covate di Lido di Dante e Lido di Classe, vi aspettano per la pulizia e per raccontarvi le meraviglie della nostra Riserva Naturale, unica in tutta la Riviera!

Organizzato dalle Associazioni Associazione Naturista Ravennate, C.L.A.M.A. Ravenna onlus, E.N.P.A. Ravenna, GEV Faenza, Italia Nostra – sezione di Ravenna, L’Arca AdV, Legambiente Ravenna Circolo Matelda, O.I.P.A. Ravenna, V.A.B. Emilia-Romagna, WWFaenza onlus, Associazione WWF Ravenna. Si ringraziano i Carabinieri Forestali dell’Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Punta Marina (RA). Per informazioni chiamare il numero 3349470326.