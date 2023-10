Inaugurato a Piazzale Pancrazi, a Faenza, Regioni d’Europa, la mostra mercato che porta in città prodotti tipici di diversi Paesi. Oltre 60 gli espositori: birre, vini, thè, infusi, dolci, piatti tipici, abbigliamento, gioielli, tessuti, ma anche prodotti per la casa. Dopo aver attraversato il nord Italia, la mostra mercato è arrivata in città grazie a Confcommercio Ascom Faenza. Inaugurato venerdì, l’evento rimarrà in Piazzale Pancrazi fino a domenica sera.