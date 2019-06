Prosegue la decima stagione della kermesse “Cena & Concerto” al Monte Brullo dell’Hotel Cavallino di Faenza in collaborazione con la Casa della Musica di Faenza. La rassegna e’ attesissima dal pubblico di tutta la regione e anche quest’anno non mancheranno i grandi nomi storici della musica leggera italiana.

Prosegue col botto mercoledì 5 giugno alle ore 20 con l’arrivo di una presenza fissa al Monte Brullo, oramai un amico di Scambio e dello storico rock blues faentino: la grande voce blues di Fausto Leali, assolutamente unica e imperdibile. Fausto Leali è un cantante italiano contraddistinto da una vocalità caratteristica che gli ha fruttato l’appellativo di negro bianco.

Tra i suoi più grandi successi si distinguono A chi (1967), Deborah (1968), Angeli negri (1968), Io camminerò (1976), Io amo (1987), Mi manchi (1988) e Ti lascerò (1989). E’ ritornato in grande spolvero in tv l’anno scorso come giurato e coach della prima edizione di Ora o mai più su Rai 1, condotto da Amadeus.

Si prosegue il mercoledì’ 12 giugno si prosegue coi Nomadi che tornano a Faenza dopo essere stati premiati al Teatro Masini di Faenza dal MEI _ Meeting delle Etichette Indipendenti per i 55 anni di carriera in diretta a La Vita in Diretta su Rai Uno. Una vera chicca unica e imperdibile per la storica band di Beppe Carletti che festeggia quest’anno in grande i suoi 55 anni di attività con un disco che celebra la storia del gruppo e che sta andando alla grande in radio con una nuovissima voce che sta incontrando il grande favore del pubblico. In apertura del concerto dei Nomadi si terra’ un’audizione faentina di Giovani Talenti della Terra di Romagna dove si esibiranno con inediti i cantanti Giulia Toschi, Mattia Delpopolo, Federica Martelli, Maria Andrea Bacchini, Michela Mussoni e Giulia Scarpelli.

Il mercoledì successivo il 19 giugno sempre a partire dalle ore 20 arriva uno degli eventi speciali imperdibili con il Concerto Romagna in occasione della Notte del Liscio: una grande anteprima per omaggiare la grande cantante faentina di liscio Arte Tamburini, la prima a incidere Romagna Mia su 45 giri, fondatrice del Folklore di Romagna e vicina di casa di Giordano Sangiorgi, patron del MEI, di cui era amica e che ogni anno si impegna ad omaggiarla. Anche quest’anno sara’ consegnato il Premio Arte Tamburni a una giovane voce del folklore romagnolo. Suoneranno le piu’ belle musiche romagnole di tutti i tempi i musicisti di una formazione eccezionale formata e guidata dal clarino e sax di Roberto Siroli con Gabriele Zaccherini al clarino, Maurizio Spada al sax, Giorgio Ragazzini al clarino, Claudio Bruciaferri al violino, Giorgio Fabbri al contrabbasso, Giampiero Bacchini alla chitarra e Gabriele Siroli alla batteria con ospiti come Dedo Baldassarri alla fisarmonica, il grande Silvano Silvagni al sax e Samuel Cantore alla voce. Durante la serata, organizzata dalla Casa della Musica di Faenza, sarà assegnato il primo premio dedicato alla memoria della grande voce di Arte Tamburini che ogni anno premierà una giovane cantante romagnola insieme a Riccarda Casadei.

Quest’anno il Premio Arte Tamburini, omaggio alla storica cantante faentina recentemente scomparsa, a cura di Giordano Sangiorgi, prima cantante ad incidere Romagna Mia su disco 45 giri nel 1954 e voce storica dell’Orchestra del Maestro Secondo Casadei e prima donna del folk a fondare una sua orchestra storica denominata Folklore di Romagna, andrà alla giovane voce di Rosita Rota, la nuova cantante di Moreno Il Biondo & Grande Evento, per premiare ogni anno una giovane voce che si affaccia nel mondo del liscio.

Il Premio Arte Tamburini, consegnato l’anno scorso alla famiglia della grande artista faentina, sara’ assegnato da Riccarda Casadei mercoledì 19 giugno alle ore 20 al Concerto di Romagna che si terra’ in onore al grande maestro Secondo Casadei nella rassegna Cena & Concerto di Monte Brullo all’Hotel Cavallino di Faenza per la sua seconda edizione in occasione degli eventi legati alla Notte del Liscio.

“CANTARE è stato un modo per esprimere e trasformare le mie emozioni in arte, come una terapia, un lungo e affascinante viaggio dentro me stessa: spogliandomi di ogni limite e riscoprendomi semplicemente. Tutto questo non mi ha mai fatto sentire sola, mi ha presa per mano e abbiamo camminato insieme con musica” dice Rosita Rota, la vincitrice della seconda edizione del Premio Arte Tamburini.

“Mi avvicino al canto all’età di 6 anni… un’occasione fortunata, un segno che le cose quando devo “arrivare a te” trovano il modo per si farsi trovare: una Festa di paese, un coro di bambini e una band per festeggiare il Patrono.

“E’ stato proprio un colpo di fulmine!” affascinata così dalla musica in tenera età, decido spontaneamente di studiare canto per riprovare ancora quella grande emozione che mi aveva regalato il primo il palco.

Con il Maestro Alessandro Perico, inizio il mio primo percorso formativo che durerà oltre 11 anni.

Un Maestro che mi ha insegnato tutto e in ogni momento mi ha fatto conoscere: la calma e la pazienza per ottenere i risultati, l’amore e la dedizione che chiede ogni giorno questo lavoro, pieno di sacrifici e impronunziabili emozioni.

La voglia di crescere è sempre stata tanta e volevo mettermi in gioco con altri ragazzi, un modo interessante per migliorarmi.

Partecipai così a più di 50 concorsi nazionali e internazionali in pochi anni, classificandomi sempre più spesso nelle prime posizione come: FESTIVAL DI SAN MARINO, FESTIVAL DI NAPOLI, ACCADEMIA DELLA CANZONE DI SANREMO, LA GOCCIA D’ORO (di Grassobbio (BG), FUN TOURGHET TOUR (Roma) promosso da Maurizio Costanzo.

Proprio in questa occasione che la mia vita prende una direzione chiara e ben definita, vincendo questo importante concorso mi regala la possibilità di studiare a Roma, presso Cinecittà Campus, una borsa di studio presso l’accademia artistica di Maurizio Costanzo.

Durante la mia permanenza nella Capitale la mia vita artistica e personale cambia radicalmente, si forma e si fortifica ed il sogno che sembrava rimanere tale, mette le basi per far si che questa passione si trasformi in professione.

Mi preparo a studi tecnici di alta formazione professionale presso: SAINT LOUIS MUSIC COLLEGE a Roma, ROMA ROCK SCHOOL studiando con i docenti Gianluca Perdicaro e Serena Ottaviani approfondendo tecniche di canto e STAGE PRESENCE, VOCAL FIT e TEATRO con Ilaria Patamia.

Incuriosita sempre più nelle varie tecniche stilistiche, aggiungo al mio bagaglio di studio il CANTO LIRICO con Giuliana Lancillotti cantante del Teatro dell’Opera di Roma.

Roma attira l’attenzione anche di MTV (Rete televisiva) che mi regala un’intera puntata, dove avrò modo di raccontare chi sono, la mia vita artistica e il mio percorso musicale.

La mia permanenza nella Capitale mi permette di fare numerose esperienze professionali: in villaggi turistici come cantante piano bar, Band con il progetto ISTANTI e Tribute band…

Inizio nella capitale la mia carriera di Vocal Coach in varie associazioni musicali: tra cui Damash Ballet di Roma e più avanti presso TRAMM di Garlate (LC) – Prs School di Olginate Lc.

Collaborazioni discografiche con KENNVAD casa discografica londinese.

Speaker radiofonica a BALLANDO STATION ONE con la conduzione di vari programmi musicali.

2018 riprendo gli studi entrando a far parte della Master Class di Albert Hera.

Negli ultimi anni entro nel modo della musica da ballo, militando in varie orchestre: SONIA AMIGONI &

ALTAQUOTA, GYPO PEZZOTTI, ORCHESTRA GRAZIANO CIANNI.

Ed ora con grande onore e orgoglio nella grande formazione di MORENO IL BIONDO & ORCHESTRA GRANDE EVENTO.

Infine, il mese di giugno si conclude il 26 giugno con il grande ritorno di Marcella Bella dopo il successo dello scorso anno che la vide cantare di fronte a un migliaio di fans e andare ad incidere alcune tracce musicali nello studio del cantautore del rock ravennate

Mercoledì 3 luglio arriva poi un altro evento speciale imperdibile: la terza edizione del Festival Beat faentino “Juke Box” ideato per il MEI da Giordano Sangiorgi e Roger Troncossi che vedra’ insieme alla resident band di Roger, Beppe e Mario con il meglio degli Anni Sessanta e Settanta i live di due nomi storici del beat come Andrea Mingardi e Gian Pieretti con tantissimi musicisti dell’epoca. Ci saranno poi tanti ospiti a sorpresa per una serata beat da non perdere.

Per informazioni e prenotazioni: 0546.642283 e 3388811963 / Uff Stampa: 349.4461825