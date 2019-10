Il Corso di Laurea in Chimica e Tecnologie per l’Ambiente e per i Materiali – Curriculum Materiali Tradizionali e Innovativi di Faenza ha “sfornato” 2 nuovi laureati: Marco Balzani e Giacomo Mantellini, entrambi di Forlì. I due elaborati di laurea sono stati il risultato di tirocini pratici svolti dai neolaureati presso importanti realtà imprenditoriali del territorio quali VULCAFLEX SpA di Cotignola e CROMATOS Srl di Forlì.

Durante la cerimonia, che si è svolta presso la sede del Corso di Laurea, nella Sala Conferenze di Romagna Tech, sono stati anche consegnati, a studenti del I anno (Lucia Briccolani, Sandra Cacchi, Maria Chiara Marchioni e Giovanni Vettori), 4 Premi di Studio offerti dalla Fondazione “Toso Montanari” dell’Ateneo di Bologna e dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e, a studenti del II e III anno (Sara Amadori, Erika Barbi, Jessica Castellucci, Matteo Cavina, Andrea Falchi, Giacomo Mantellini, Davide Mazzoli, Edoardo Palmieri, Danny Panzavolta, Viola Sintoni, Anna Tazzari e Matteo Tesselli) altri 12 Premi di Studio messi a disposizione dai sostenitori del Corso (Cerdomus, Comune di Faenza, Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza, Hera, Sacmi Imola e Vetriceramici-Ferro). Novità di quest’anno l’assegnazione di 2 premi per miglior elaborato di laurea, offerti dalla Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza: i premi sono stati assegnati a Martina Salsi e Manuel Trerè per studi compiuti, rispettivamente, presso RI-BA Composites e SACMI IMOLA S.C.

La giornata è stata condotta dal Coordinatore della sede di Faenza, Daniele Nanni, il quale, nel proprio intervento, ha fatto un quadro della situazione del Corso di Laurea che, nell’Anno Accademico appena iniziato, vede il funzionamento a pieno regime del nuovo laboratorio didattico chimico/strumentale OPEN LAB, la cui inaugurazione nel luglio scorso ha costituito un evento davvero fondamentale, sia per il Corso stesso che per l’intero territorio. Anche quest’anno sarà inoltre attivato il Master di I livello in Materiali Compositi, realizzato in collaborazione con diverse aziende del settore (scadenza bando 11/11/2019). Questo Master, oltre a costituire uno sbocco naturale per i laureati del Corso di Laurea in Chimica di Faenza, mira a una formazione specifica nel campo dei materiali compositi, il settore che in questo momento ha probabilmente più spazio per sorprendenti sviluppi tecnologici e che può candidare Faenza, con le competenze che già possiede, come centro di eccellenza in questo specifico ambito.

Hanno presenziato alla cerimonia Simona Sangiorgi, Assessore all’Istruzione del Comune di Faenza, Angelo Vaccari, in rappresentanza della Fondazione “Toso Montanari”, Alida Bellosi, Componente del CdA della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza e Giacomo Melandri, Consigliere della Camera di Commercio di Ravenna, oltre a rappresentanti di tutti i sostenitori del Corso di Laurea.

La manifestazione si è conclusa con la vera e propria cerimonia di Laurea, condotta dal Presidente della Commissione Alessandro Paglianti, preceduta da una breve presentazione degli elaborati, effettuata dagli stessi candidati, e conclusa con un ringraziamento generale a tutti coloro i quali hanno reso possibile questa bella cerimonia e augurando ai nuovi laureati tutto il meglio per la loro futura attività professionale o di studio ulteriore.