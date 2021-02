A causa della pandemia, cambia la promozione dei vini romagnoli e dei territori legati alle aziende

Vini ad Arte, la principale vetrina dei vini romagnoli sul territorio, riservata al pubblico e alla stampa specializzata, si terrà ad agosto. Normalmente la rassegna è sempre stata programmata nelle prime settimane di febbraio, ultimamente sempre a Faenza, dove era possibile assaggiare in anteprima i prodotti dell’ultima vendemmia. Quest’anno, causa pandemia, come molti altri eventi, la presentazione dei nuovi vini non si potrà svolgere regolarmente. Il Consorzio Vidi di Romagna ha quindi deciso di posticipare il tradizionale appuntamento agli ultimi giorni di agosto, cambiando quindi radicalmente la strategia di promozione dei territori e delle aziende romagnole. Contemporaneamente è stato quindi necessario un cambiamento della promozione online dei prodotti e delle realtà. In questi mesi è stato realizzato un nuovo sito ideato per appassionati di enogastronomia e turisti. Dopodiché ci si concentrerà su quattro appuntamenti internazionali: Amsterdam, Liegi, Copenaghen, Amburgo dove vini e territori verranno presentati ad un pubblico internazionale, anche se è ancora da definire con quale formula potranno svolgersi questi eventi dedicati agli operatori del settore. Inoltre verrà ideata una campagna di comunicazione legata all’anniversario dantesco.