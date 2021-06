A Castel Bolognese bambini e ragazzi puliscono la città dai rifiuti

A Castel Bolognese bambini e ragazzi si alternano a pulire la città. A fine marzo infatti si è costituito il gruppo di volontari “Ragazzi per l’ambiente”: giovani e giovanissimi che mettono a disposizione tempo della loro giornata per girare per le vie di Castel Bolognese e raccogliere i rifiuti trovati per terra: plastica, bottiglie, cicche di sigarette, cartacce, mascherine. Il gruppo rientra all’interno dei “Volontari per l’ambiente”, castellani che da due anni hanno deciso di adoperarsi per mantenere pulito il centro urbano, la periferia, le aree verdi e rurali con il supporto dell’amministrazione comunale.