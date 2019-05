La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà A.N., cittadino italiano di 61 anni, per il reato di porto abusivo di armi.

Nel Pomeriggio di venerdì 24 maggio scorso, in piazza Segurini a Ravenna, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, su richiesta della Polizia Locale, che si trovava già impegnata nell’ispezione di un’auto, ha proceduto al controllo di un’altra vettura con una persona a bordo, A.N. per l’appunto.

Il controllo ha permesso agli agenti di sequestrare un coltello a molla, rinvenuto all’interno del vano porta oggetti, posto sotto al bracciolo centrale.

Per questi motivi, il 61enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di porto abusivo di armi.