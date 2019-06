56enne in carrozzina investito in via Dei Poggi

Ennesimo incidente in questi giorni lungo le strade di Ravenna e un altro ferito trasportato con il codice di massima gravità al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena. Il sinistro stradale questa volta è avvenuto nel centro cittadino, in via dei Poggi, dove un 56enne, che viaggiava su una carrozzina elettrica, è stato investito da una Fiat Idea guidata da una 60enne. Le dinamiche e le cause dell’incidente sono al vaglio della Polizia Locale di Ravenna.

Sul luogo dell’incidente, il personale del 118 è intervenuto con ambulanza e auto medica. Dopo le prime cure sul posto, è stato tuttavia fatto intervenire l’elisoccorso per il trasporto d’urgenza del ferito al nosocomio cesenate. Sotto shock l’automobilista.