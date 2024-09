33 milioni di euro per la riqualificazione degli edifici scolastici

A pochi giorni dall’inizio della scuola, il Comune di Ravenna traccia un bilancio dei cantieri conclusi o ancora in corso nei diversi istituti. Anche negli edifici dove i lavori non sono ancora terminati, le lezioni cominceranno ugualmente il 16 settembre. La didattica verrà influenzata poco e niente. Sono 33 i milioni di euro investiti negli edifici scolastici (scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo grado; le scuole secondarie di secondo grado sono a carico della Provincia di Ravenna), opere prevalentemente finanziate dal PNRR. A questi progetti vanno aggiunti un’importante numero di interventi di manutenzione realizzati in diversi plessi durante l’estate, a scuole chiuse, dal valore a bilancio di 2 milioni di euro.