“COSA: #PausiniBeMe

QUANDO: 5 settembre 2020

DOVE: Faenza (Ravenna) – PalaPau

ORARIO: dalle 21 a mezzanotte

INFO: ogni 5 del mese vi dirò qualcosa in più. Da oggi avete tutto il tempo per organizzarvi… Non potete mancare!

25 anni insieme

SOLO PER SOCI FANCLUB”

È questo il messaggio apparso sul profilo Facebook di Laura Pausini. Per i fan è quindi iniziato un lungo conto alla rovescia. Il prossimo anno la cantante di Solarolo celebrerà a Faenza i suoi 25 anni di carriera con un evento esclusivo dedicato ai sostenitori più stretti con i quali Laura Pausini ha sempre voluto intrattenere un rapporto particolare e di vicinanza.