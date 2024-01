Prosegue l’impegno dell’Arma per la tutela dei cittadini sulle strade. Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ravenna hanno svolto straordinari servizi di controllo lungo le principali arterie stradali, per il rispetto del Codice della Strada e la prevenzione dei sinistri stradali. L’attività, che si è svolta sia di giorno che di notte, ha consentito di sorprendere 7 automobilisti che erano alla guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico oltre il limite consentito, tra i quali anche un neo patentato. La violazione ha comportato il ritiro delle loro patenti di guida e per 4 è scattata anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Particolare attenzione è stata rivolta alle condotte di guida pericolose. Difatti 17 sono stati i conducenti contravvenzionati per il superamento dei limiti di velocità accertati mediante il telelaser, con contestuale ritiro delle loro patenti di guida.