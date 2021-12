Questa mattina a Giovecca di Lugo, una ragazza di 20 ha partorito in casa guidata dalla voce di un’infermiera del 118, che assisteva la donna al telefono. La donna aveva infatti chiamato l’ambulanza dopo che le contrazioni si era fatte via via sempre più intense, e nell’attesa dell’arrivo dei sanitari l’infermiera al telefono ha guidato la neomamma per tutto il tempo del parto. L’ambulanza è infatti giunta sul posto quando il bimbo era da poco venuto alla luce. La mamma e il neonato sono stati poi portati all’ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso.