Proseguono all’Auditorium Sant’Umiltà di Faenza (via Pascoli 15) alle ore 17:30, le conferenze organizzate dall’associazione Amici della Ceramica e del MIC, in occasione del centenario dell’Istituto “Ballardini”.



Venerdì 18 ottobre, Marcella Vitali tratterà “La ceramica a Faenza in età neoclassica. Influenze e scambi tra arte e artigianato artistico” e, Venerdì 25 ottobre, l’incontro con Maria Grazia Morganti avrà come tema “La ceramica dell’Ottocento in Emilia-Romagna”.



Seguiranno infine, a novembre, ulteriori due appuntamenti dedicati al Novecento: il 15 novembre, Claudia Casali con la conferenza “Il XX secolo: dal Déco ai giorni nostri” e, il 22 novembre, Ilaria Piazza tratterà “La ceramica Liberty a Faenza”.



Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.