La Scuola di Musica Nicola Utili di Castel Bolognese è gestita per il terzo anno consecutivo dalla Cooperativa LaCorelli di Ravenna, beneficiaria dei finanziamenti del Fondo Unico per lo Spettacolo riconosciuti dal MiBACT, a conferma del suo valore di Ente culturale di rilevanza nazionale.

Nei suoi primi due anni di vita la Scuola, pur in un momento difficilissimo per il settore musicale e per la didattica, ha registrato un incremento continuo degli iscritti e una costante fidelizzazione degli allievi, potendo così garantire la prosecuzione delle attività artistiche e l’ampliamento progressivo dell’offerta. Decisamente una grande soddisfazione per il corpo docente e per la dirigenza della “Nicola Utili”, rappresentata da Federica Zanotti e Riccardo Trasselli, rispettivamente direttrice e vicedirettore della Scuola.

Un successo reso possibile anche dal supporto continuo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese e dell’Unione della Romagna Faentina, espressione di un territorio che ama e sostiene l’arte musicale in ogni sua forma.

Il nuovo Anno Didattico 2022/2023, che sarà inaugurato sabato 24 settembre nei locali della Scuola, conferma l’offerta già ricchissima delle edizioni precedenti, con corsi di canto moderno, batteria, pianoforte, sax, trombone, flauto, chitarra classica/elettrica, basso elettrico/contrabbasso, teoria musicale e solfeggio e violino. Ad ampliare ulteriormente la gamma di corsi offerti si aggiungono quello di arpa e performance training, vera novità di quest’anno. Attraverso una preparazione mirata il training intende offrire alle nuove band e a quelle già avviate strumenti e strategie per ottimizzare il livello delle loro performance sul palcoscenico.

La Scuola è come sempre aperta ad allievi di ogni età e livello, dai principianti agli avanzati. Per ogni informazione sui corsi e le iscrizioni la Segreteria è a disposizione al n° 339-6249299 e all’indirizzo: scuolanicolautili@lacorelli.it.