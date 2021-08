A seguito delle indicazioni diramate dalla Regione Emilia-Romagna al fine di prevenire il rischio di infezioni da punture di insetti, il Comune di Ravenna ha stabilito l’obbligo, fino al 31 ottobre – per tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino presenze superiori ai duecento partecipanti all’aperto nelle ore serali, in aree verdi e/o in zone con presenza di verde non interessate dalla disinfestazione ordinaria – di: effettuare interventi straordinari preventivi nel rispetto delle modalità indicate nelle apposite linee guida regionali reperibili al link https://bit.ly/linee-guida-trattamenti-zanzare; affidare l’esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate; attenersi alle altre indicazioni contenute nell’ordinanza, consultabile al link https://bit.ly/3lhKpx7.