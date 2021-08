È da pochi giorni attiva la campagna di crowdfunding (raccolta fondi on-line) organizzata dall’Associazione Amici della RT11. Obiettivo della campagna è la raccolta di almeno 2.500,00 euro che verranno interamente devoluti in beneficienza in favore di diverse del territorio che svolgono fondamentali attività a supporto dei bambini meno fortunati ed affetti da gravi patologie mediche:

G.E.B.O. – Assistenza Genitori e Bimbi Ospedalizzati di Ravenna;

AUXILIA Onlus – Associazione di Volontariato di Cervia;

Associazione Il Sorriso di Giada di Ravenna;

G.E.O.P. Ricerca – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica di Bologna;

Bimbo Tu Onlus di Bologna;

Comunità Papa Giovanni XXIII – Casa Famiglia Don Benzi di Ravenna;

S.A. – Organizzazione Sindrome di Angelman Onlus.

Per sostenere la campagna, fino al 13 settembre è possibile effettuare una donazione sul portale Idea Ginger cliccando sul seguente link: I bambini in festa green – 2021 .

Ogni donatore riceverà una simpatica ricompensa: da un semplice ringraziamento sui canali social dell’Associazione Amici della RT11 fino alla possibilità di ricevere piccoli premi e attestati di riconoscimento.

La campagna di raccolta fondi on-line è una delle tante attività volte a supportare la manifestazione “I Bambini in Festa Green”, la tradizionale Festa dei Bambini che da oltre quindici anni è organizzata dall’Associazione Amici della RT11, l’associazione composta dai soci di due club storici della città di Ravenna, la Round Table 11 ed il Club 41.

Dopo un anno di stop forzato a causa delle problematiche organizzative legate alla pandemia Covid, “I Bambini in Festa” si ripropone quest’anno con un format completamente rinnovato, ricco di novità e tutto da scoprire nella nuovissima versione de “I BAMBINI IN FESTA GREEN”, un evento tutto all’insegna della solidarietà e del rispetto per la natura e per l’ambiente.

L’appuntamento quindi per tutti i bambini e le loro famiglie è per domenica 12 settembre 2021 al Parco Pubblico Primo Maggio di Fosso Ghiaia, all’interno della maestosa Pineta di Classe, a pochi chilometri dalla città di Ravenna e a due passi dal mare.

Se vuoi donare anche tu, questo è il link a cui collegarsi:

I bambini in festa green – 2021