“World, universe, infinity” così viene presentato sul palco il suo immenso talento quando, da ormai 30 anni, accompagna con la chitarra e il suo inconfondibile tocco la rockstar nostrana Vasco Rossi. Infinite le sue collaborazioni con artisti internazionali tra cui Alice Cooper e Huey Lewis & The News, per citarne solo alcuni, nonché un’intensa attività da solista. Stiamo parlando del chitarrista americano Stef Burns che, per la prima volta assoluta, sarà impegnato in una Masterclass a Ravenna, Domenica 21 Gennaio alle ore 16, ospite di Officina della Musica.

“Avevamo promesso grandi sorprese per questo decimo anno di attività e non vogliamo certo deludere le aspettative” – affermano scherzosamente Eleonora Casadio e Marco Castelvetro, rispettivamente direttrice artistica e presidente di Officina della Musica – “Avere l’opportunità di ospitare un grandissimo artista internazionale come Stef Burns è per noi davvero un’emozione unica. Poterlo fare nei nostri spazi a Officina, nonostante l’enorme portata e rilevanza dell’evento, è un grande regalo che facciamo a noi e a tutti i partecipanti così da permettere di vivere un’esperienza unica e “intima” a stretto contatto con l’artista.” L’evento infatti, a numero chiuso, è sold out da tempo. “Abbiamo raggiunto, come ci aspettavamo e speravamo, il numero massimo di partecipanti in pochissimi giorni dall’apertura delle prenotazioni, ma il dato davvero impressionante è il numero di richieste che abbiamo dovuto declinare, anche da fuori regione, a riscontro dell’importanza dell’evento per la città tutta.” Concludono “Siamo pronti ad accogliere a braccia aperte il grande Stef per questo evento imperdibile, ma non possiamo che ringraziare di cuore Relive Eventi per il prezioso supporto e l’indispensabile collaborazione alla realizzazione di questa Masterclass.”