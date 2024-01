Un week end grandioso quello appena trascorso per la scherma faentina, che nella gara interregionale organizzata proprio dal Circolo Scherma G. Placci vede i suoi giovani atleti salire sul podio, premiati dal Presidente della Federazione Italiana Scherma in persona.

Si è infatti appena conclusa al Palacattani la prova federale interregionale under 14, che ha visto sfidarsi tra le pedane oltre 400 giovani atleti provenienti oltre che da tutta la regione anche da Veneto e Trentino Alto Adige, tra questi anche 17 giovani atleti della scherma faentina.

La gara è iniziata sabato mattina con il saluto dell’assessore allo sport Martina Laghi, di buon auspicio per Virginia Baraccani, categoria Allieve, anno 2010, che sale sul 3 gradino del podio su oltre 80 atlete, confermando così l’ottimo trend di questa stagione agonistica. Partecipa alla sua prima gara anche Anita Pasquarella, che affronta con coraggio le sue avversarie nonostante abbia iniziato a praticarla solo da pochi mesi. Nella categoria maschietti buona prestazione per Elia Rossi, che chiude la gara 16 su oltre 60 giovani atleti.

Nel pomeriggio sono invece saliti in pedana gli schermidori della categoria giovanissimi, anno 2012. Sale sul terzo gradino del podio Riccardo Venturelli, mentre i suoi compagni di allenamento purtoppo non riescono a superare i turni per accedere alla finale, ma concludono la gara sempre nella prima metà della classifica, in particolare Gregorio Mazzotti 15°, Federico Donatini 19°, Pietro Lotti 26° , Antonio Saviano 29°, Francesco De Micco 39°.

La domenica è stato l’assessore Massimo Bosi a dare l’avvio alla seconda giornata di gare, e poco dopo ha raggiunto il Palacattani anche il Presidente della Federazione Italiana scherma Paolo Azzi, per un momento di confronto con la società manfreda, e con il Presidente del Comitato Regionale Emilia Romagna Daniele Delfino ed il consigliere nazionale Alberto Ancarani. E’ sato proprio il Presidente a premiare ben 2 giovani atlete faentine che si sono classificate tra le prime 8 nella categoria giovanissime, anno 2012 : brilla Sofia Lama che sale sul 3 gradino del podio, e a seguire Alice Liquore che chiude la gara 6 in classifica. Buone le prestazioni anche delle altre giovanissime, in particolare Emma Agostini 14°, Emma Fabbri 23°, e Margherita Bosi 36°.

Più difficile la gara per gli schermidori della categoria allievi, che ha visto partecipare Leonardo Linari, Leonardo Castellari e Gabriele Fiorenza che si sono fatti onore su più di 120 partecipanti.

Tutto lo staff tecnico è davvero soddisfatto di questi risultati, ma la gratifica maggiore è quella del Presidente della società Benedetta Palombi “Ospitare a Faenza la tappa romagnola di questo campionato federale interregionale è stata per noi una grande sfida, considerando la concorrenza di città bene più note in regione, e aver avuto l’onore di avere presente per tutta la giornata il nostro Presidente della Federazione Italiana Scherma è sato davvero emozionante, per noi e per i nostri ragazzi, non capita spesso di essere premiati dalla più alta carica Federale in persona. Anche considerando i risultati, i nostri ragazzi hanno raggiunto la finale a 8 in ben 3 differenti categorie, a dimostrazione del buon lavoro che il nostro staff svolge in palestra quotidianamente. Tutto questo è stato possibile grazie alla collaborazione di tutte le famiglie dei nostri ragazzi, che ci hanno aiutato e supportato nell’organizzazione di questo evento importante, e dei partner che credono in noi e nel nostro progetto, la Blacks – composites srl, La Bcc forlivese, ravennate e imolese, e la lavanderia di nuova generazione Speed Queen.

Ora si continua a lavorare sia con i ragazzi in palestra in vista dei prossimi impegni agonistici, sia con i genitori per organizzare la prossima gara, anche questa volta strategica per l’Emilia Romagna e per le classifiche federali, ovvero il campionato regionale di spada, fioretto e sciabola in programma il 16 e 17 marzo sempre al Palacattani, sempre a Faenza, ormai sempre più punto di riferimento per la scherma giovanile.”