Uno straordinario ospite d’eccezione per la sezione AIA di Faenza venerdì 4 marzo.

Presso la splendida cornice del Teatro Ridotto del Masini ha tenuto lezione l’ex arbitro internazionale ed attualmente uno dei migliori VAR italiani: Paolo Mazzoleni

Paolo Mazzoleni, di Bergamo, vanta 210 partite arbitrate in serie A, oltre ad un prestigioso curriculum di gare internazionali. Nelle ultime settimane è stato VAR nelle partite delle squadre di alta classifica.

La lezione di Mazzoleni è stata seguita da circa l’80% dei 114 arbitri della Sezione di Faenza. Presenti, fra gli altri, anche la Presidente Regionale dell’AIA, Graziella Pirriatore, il Presidente della Sezione di Imola Luca Marzari e l’assessore del Comune di Faenza Massimo Bosi che ha portato un dono a Mazzoleni.

La serata, che si è svolta nella splendida cornice del Ridotto del Teatro Masini ha trasmesso energie ed emozioni sia ai nuovi arbitri (ben 29 nuovi ragazzi hanno superato il corso e i test atletici di febbraio – il risultato migliore di tutte le 14 sezioni dell’Emilia-Romagna) sia ai più esperti osservatori della Sezione.

Grande soddisfazione da parte del Presidente Maurizio Marchesi: “L’arbitro in campo è solo, ma deve andare in campo per divertirsi e mettersi alla prova, come ha ricordato Paolo. Non deve perdere mai l’emozione della gara. È importante crederci fino alla fine e per noi, piccola Sezione di provincia, è fondamentale fare squadra fuori dal campo. È importante metterci coraggio&passione”.

Il 28 maggio prossimo la Sezione AIA di Faenza festeggerà i 75 anni di storia.