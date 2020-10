Cancellata la data del 31 ottobre (ore 18.30) del Wikipoz il pre-dinner show di Gagarin Orbite Culturali, l’unico talk show dal vivo a base di ospiti romagnoli, bizzarrie, sfide e tanta Wikipedia, ideato e condotto dal vignettista e autore teatrale Roberto Pozzi. Il preserata di Halloween, che doveva svolgersi al Museo Carlo Zauli, non può essere realizzato in presenza del pubblico secondo le nuove disposizioni in materia di emergenza sanitaria ed è stato rimandato al 7 novembre, alle ore 21, in diretta facebook con gli ospiti dal vivo dal Museo Carlo di Faenza.

L’evento è realizzato da Gagarin nell’ambito del progetto Supernova in collaborazione con Big Ben e la Consulta del Volontariato della Romagna Faentina. Supernova, realizzato con il fondamentale contributo della Regione Emilia-Romagna, è un progetto più ampio che prevede, oltre al Wikipoz, una sezione di educazione al giornalismo nelle scuole del territorio che ha come finalità la pubblicazione a metà dicembre di un inserto all’interno di Gagarin interamente scritto dai ragazzi.