La partita

Al fischio d’inizio Coach Simone Bendandi cambia sestetto inserendo Foresi e Salvatori in campo con Pomili, Fricano, Torcolacci, Bulovic e Rocchi libero.

L’Olimpia Teodora parte bene (0-2), ma le padrone di casa trovano subito il pareggio (3-3) e sorpassano sul 6-4. Ravenna lotta su ogni pallone e ritrova la parità (6-6), poi riesce ad allungare lavorando molto bene a muro: quello di Torcolacci vale l’8-10, quelli di Fricano il 10-14 e l’11-17. Le ospiti toccano il +7 (12-19), ma la Omag cambia regia inserendo Aluigi per Turco e cambia marcia dal 13-20 in poi. L’ace di Mazzon ricuce il gap sul 19-20, le padrone di casa pareggiano sul 21-21 e allungano il parziale fino a un incredibile 11-1 (24-21), chiudendo poi il set per 25-22.

La seconda frazione si apre con un 2-0 in favore della Omag, ma il turno al servizio di Foresi ribalta il parziale sul 3-5. Marignano pareggia a quota 8 e piazza un altro gran parziale grazie alla battuta di Mazzon (8-0), allungando fino al 14-8. Le padrone di casa fuggono fino al 21-10, l’Olimpia Teodora ha un sussulto con l’ace di Foresi e un muro di Fricano per il 21-14, ma la battuta vincente di Consoli ristabilisce le distanze sul 24-14 e la Omag porta a casa il secondo set per 25-14.

Le padrone di casa partono forte anche nel terzo parziale, portandosi prima sul 3-1, poi sul 6-3. Fricano firma il momentaneo 7-7, ma ancora il servizio di Mazzon regala la fuga decisiva a S.G. Marignano, che allunga fino al 13-7. Il muro della stessa Mazzon vale il 20-11, le ospiti provano un’ultima reazione con due muri di Salvatori per il 22-17, portandosi anche a -4 sul 23-19, ma la Omag amministra per il 25-20 finale.

Il post-partita

“La partita è andata com’era prevedibile – commenta a caldo Coach Simone Bendandi –, perché sicuramente non sono queste le partite per noi. È stato bello vedere le ragazze un po’ libere fino a quando siamo andati avanti sul 20-13, ma purtroppo non abbiamo le armi per lottare a questo livello e appena abbiamo subito tre-quattro punti in fila si è rivisto il solito film. Ci manca la capacità di leggere il momento e magari contrastare una rimonta.

Bisogna continuare ad avere pazienza e il mio compito sarà tenere la squadra viva e pronta in vista di quelle partite che possono essere alla nostra portata. Non sarà facile, perché nelle partite per la salvezza la palla pesa, ma ora mettiamo la testa a Marsala e torniamo a lavorare in palestra. Quello che posso chiedere alle ragazze è di accettare i propri limiti e cercare di uscire dalla loro comfort zone, mettendo in campo quel qualcosa in più per farmi vedere cose diverse in alcune situazioni”.

Il tabellino

Omag MT S.G. in Marignano – Olimpia Teodora Ravenna 3-0 (25-22, 25-14, 25-20)

S.G. Marignano: Ortolani 17, Bolzonetti 13, Coulibaly 8, Consoli 8, Mazzon 8, Turco, Bonvicini (L); Aluigi 2. N.e.: Biagini, Ceron, Penna (L), Brina, Zonta, Monti. All.: Enrico Barbolini. Ass.: Alessandro Zanchi.

Muri 5, ace 6, battute sbagliate 6, errori ricez. 1, ricez. pos 53%, ricez. perf 35%, errori attacco 10, attacco 39%.

Ravenna: Pomili 8, Salvatori 4, Fricano 12, Colzi 4, Torcolacci 5, Foresi 1, Bulovic 6, Rocchi (L); Missiroli 1, Colzi, Spinello. N.e.: Fontemaggi, Monaco (L), Guasti, Sestini. All.: Simone Bendandi. Ass.: Federico Chiavegatti.

Muri 7, ace 1, battute sbagliate 8, errori ricez. 6, ricez. pos 51%, ricez. perf 19%, errori attacco 9, attacco 24%.

Arbitri: Beatrice Cruccolini e Alessandro Oranelli.

La classifica

CBF Balducci HR Macerata 26, Omag MT S.G. in Marignano 25*, Banca Valsabbina Millenium Brescia 24*, Volley Hermaea Olbia 21*, Sigel Marsala Volley 21, Futura Volley Giovani Busto Arsizio 20**, Green Warriors Sassuolo 20, Olimpia Teodora Ravenna 15, Assitec Volleyball Sant’Elia 9*, Seap Dalli Cardillo Aragona 8, Tenaglia Altino Volley 0.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

Prossimo turno

Olimpia Teodora Ravenna – Sigel Marsala, domenica 9 gennaio, ore 16, PalaCosta