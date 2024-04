La Consar Ravenna esce sconfitta per 3-1 nella prima partita di semifinale dei playoff al cospetto della Yuasa Battery Grottazzolina. Dopo aver giocato e vinto un sontuoso primo set, suggellato da un 78% in attacco, con Raptis particolarmente incisivo (7 punti), la squadra di Bonitta subisce la crescita progressiva, la forza e la qualità della formazione di casa, con il solito Nielsen a marcare la differenza (26 punti, con 2 ace, e 75% in attacco), e un Canella che giganteggia al centro, in concomitanza anche con un calo di energie fisiche e nervose, che si materializza soprattutto nel quarto set. Domenica 14 alle 18 in gara2 al Pala De Andrè, la Consar cercherà la rivincita per allungare la serie.

I sestetti Confermatissimo il sestetto di partenza della Consar con Russo-Bovolenta, al centro Mengozzi-Bartolucci, in attacco Raptis e Orioli e Goi libero. Coach Ortenzi si affida alla diagonale Marchiani-Nielsen, ai centrali Canella-Mattei, agli schiacciatori Fedrizzi e Cattaneo, e al libero Marchisio.

La cronaca della partita Inizio deciso e concreto della Consar. Bovolenta firma i primi due dei suoi ventidue punti. Doppio tris di punti da parte di Ravenna a rintuzzare una Yuasa nella quale Nielsen comincia ad armare il braccio, Raptis dà il là al secondo scatto della Consar e poi allo strappo del 10-14 con time out di coach Ortenzi. E ancora Nielsen a reggere il peso offensivo dei suoi (11-14) ma la Consar tiene saldo il comando del gioco. Russo con un ace e Orioli con un attacco respinto fuori dal muro di casa aumentano il vantaggio (15-21). Chiude Bovolenta con un potente ace un set in cui la Consar ha espresso un eloquente 78% in attacco.

Ed è ancora la Consar a partire meglio nel secondo set (0-2) subito neutralizzata dalla formazione marchigiana che poi con un servizio vincente di Fedrizzi si porta davanti (4-3) e per la prima volta prende un margine più ampio su un errore in attacco di Ravenna e su un ace di Nielsen (8-5). Sale la bolgia del palasport di Grottazzolina e sale il vantaggio marchigiano con un altro servizio vincente, questa volta di Mattei (11-7). Il time out di Bonitta scuote la Consar che al rientro in campo piazza due punti (11-9), un margine che la squadra di casa tiene fino in fondo, Raptis accorcia (22-21), ma la Yuasa resiste e chiude con fatica, con un check che conferma l’invasione a rete ravennate.

All’insegna del cambio palla l’inizio del terzo set, caratterizzato da uno scambio di altissimo livello tecnico che esalta la Yuasa e le dà la spinta per allungare poi con un break di tre punti (7-4). Nielsen buca il muro ravennate e sigla il +5 (12-7) su una Consar molto imprecisa al servizio (sette gli errori in questo set) nella quale è entrato Benavidez per Raptis. La compagine di Ortenzi mantiene il cambio palla, nelle fila di Ravenna entra Mancini e sigla subito un ace (21-19) che illude la Consar ma Nielsen smorza le speranze ravennati con un incredibile attacco (23-19). Il 2-1 per la Yuasa arriva sull’attacco centrale di Canella.

Si accende la spia rossa in casa ravennate, la Yuasa sulle ali dell’entusiasmo e della spinta del pubblico, piazza all’inizio del quarto set un parziale di 6 punti (8-2) che tramortisce Goi e compagni e indirizza un parziale senza storia, nel quale la Consar continua a sbagliare molto al servizio.

Il tabellino

Grottazzolina-Ravenna 3-1 (18-25, 25-23, 25-21, 25-14)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Marchiani, Nielsen 26, Canella 13, Mattei 6, Fedrizzi 9, Cattaneo 11, Marchisio (lib.), Vecchi, Mitkov, R. Romiti. Ne: Cubito, Lusetti, Ferraguti, Foresi (lib.). All.: Ortenzi.

CONSAR RAVENNA: Russo 2, Bovolenta 22, Mengozzi 8, Bartolucci 7, Orioli 13, Raptis 12, Goi (lib.), Arasomwan, Mancini 1, Feri, Benavidez. Ne: Chiella (lib.), Grottoli, Menichini. All: Bonitta.

ARBITRI: Santoro di Varese e Colucci di Matera.

NOTE: Durata set: 22’, 30’, 28’, 24’ tot. 104’. Grottazzolina (6 bv, 14 bs, 7 muri, 4 errori, 59% attacco, 72% ricezione, 44% perf.), Ravenna (4 bv, 23 bs, 3 muri, 5 errori, 59% attacco, 40% ricezione, 18% perf.). Spettatori: 947. Mvp: Nielsen.