Si chiude con la trasferta a Martignacco (UD), domani, domenica 24 gennaio, alle ore 17, la prima fase del campionato di Serie A2 della Conad Olimpia Teodora che, dopo ultime tre sconfitte, vede allontanarsi la possibilità di accedere alla Pool Promozione nella seconda fase (servirebbe infatti una vittoria 3-0 e una contemporanea sconfitta con lo stesso risultato di S.G. Marignano, oppure altre combinazioni più complesse).

Il match con la Itas Città Fiera Martignacco assume comunque i tratti di uno scontro diretto, soprattutto nel caso probabile in cui entrambe le formazioni si ritrovino a competere nella Pool Salvezza. Per la Conad occasione anche per rovesciare il risultato del match di andata, dove le ospiti friulane passarono per 3-2 al PalaCosta.

Per Ravenna ancora ferma ai box Laura Grigolo, che seguirà però la squadra in trasferta per sostenere le compagne.

Fischio d’inizio alle ore 17 di domani, domenica 24 gennaio, al Palazzetto dello Sport di Martignacco (UD), sempre a porte chiuse in ottemperanza alle disposizione in merito di Covid-19. Arbitri del match saranno Maurina Sessolo e Massimo Piubelli.

Il commento

Coach Simone Bendandi introduce così il match: “Affrontiamo l’ultima gara della prima fase sapendo che si tratta di una partita importante a prescindere dagli altri risultati, in vista della seconda fase del campionato.

Quello che dovremo riuscire a fare prima di tutto è liberarci da tutte le pressioni che ci hanno bloccato nelle scorse partite, ritrovando l’entusiasmo di giocare a pallavolo. Di positivo nell’ultimo match ho visto la reazione da parte della squadra in un momento difficile, che ci ha fatto guadagnare un punto, ma per migliorare la qualità del nostro gioco c’è bisogno di avere maggiore lucidità e capacità di leggere le situazioni all’interno della gara”.

Roster

Allenatore: Simone Bendandi.

Assistente: Dominico Speck.

Palleggiatrici: Morello (1), Poggi (2).

Centrali: Assirelli (6), Guidi (8), Torcolacci (9).

Attaccanti: Piva (4), Bernabè (5), Monaco (7), Guasti (10), Kavalenka (11), Grigolo (12).

Liberi: Rocchi (13), Giovanna (17).

La classifica

Serie A2 Girone Est

Megabox Vallefoglia 33, Cuore di Mamma Cutrofiano 29*, Omag San Giovanni In Marignano 25, Volley Soverato 24**, CBF Balducci HR Macerata 23*, Conad Olimpia Teodora Ravenna 22, Itas Città Fiera Martignacco 21, CDA Talmassons 15, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 3*.

* Una partita in meno

** 2 partite in meno