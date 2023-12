Il vento della giostra in Piazza della Libertà, accanto all’albero di Natale, è volato via al termine della mattinata a causa del forte vento che si è abbattuto anche su Faenza. La copertura è stata strappata in diversi pezzi, che si sono poi dispersi in tutta la piazza. Una parte del tetto ha colpito una vettura in sosta, un’auto di servizio utilizzata dalle diverse persone che stanno ultimando le installazioni in centro in vista dell’inaugurazione degli allestimenti natalizi. Due volontari, impegnati sempre negli allestimenti, sono riusciti ad evitare di rimanere colpiti al volto, grazie alla prontezza dei loro stessi riflessi. Le varie parti della copertura si sono poi fermate alla base della Fontana Monumentale e della gradinata del duomo, fortunatamente senza coinvolgere altre persone.