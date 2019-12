Caldo anomalo a Faenza nella giornata di venerdì 20 dicembre e raffiche di vento ben oltre i 110 Km/h su tutto l’Appennino .

È stata una giornata particolare quella di venerdì, caratterizzata da una bassa pressione che ha portato in città temperature da tarda primavera, anziché d’inizio inverno. 17 i gradi in centro alle 22 a Faenza fatti segnare dai rilevatori dell’Osservatorio Meteo “Torricelli”, dopo un’intera giornata di clima mite (14°-15°C) e leggera pioggia.

Situazione diversa in Appennino, dove un forte vento ha caratterizzato le vette principali della catena. Al Passo Croce Arcana, nel modenese, si sono toccati i 178 Km/h. A Monte Romano, sopra Brisighella, invece le raffiche hanno raggiunto “solo” i 115 Km/h.

Il 2019, come ha ricordato sempre l’Osservatorio Torricelli, rischia di essere ricordato come un anno record per le temperature, con una media annuale di 15,1°C, ovvero 1,3° in più rispetto alla media storica. Curioso l’aneddoto postato nel gruppo Facebook da Roberto Gentilini: nel 1963, in questi giorni a Faenza, si registrava una temperatura minima di -14.2°C.