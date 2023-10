È partito il cantiere per completare gli interventi di manutenzione straordinaria sul percorso promiscuo biciclette e pedoni in viale Europa, da via Guido Reni a via Di Giù, finanziato con risorse regionali nell’ambito del progetto “L’Unione fa bene: mobilità casa-scuola a piedi e in bici” per 197 mila euro. Oggi è stata delimitata l’area di cantiere per procedere alle verifiche su tutti i pini che ricadono all’interno, successivamente si procederà ai lavori stradali che verranno realizzati in due momenti: prima da via Guido Reni a via Pagano e poi da via Pagano a via Di Giù.

I ventisei pini presenti verranno tutti verificati e i lavori di sbancamento dell’asfalto saranno effettuati tutelandone le radici. Saranno sistemati ed eventualmente sostituiti i sotto servizi come gli allacci delle bocche di lupo e caditoie esistenti alla fognatura nel caso fossero compromessi dalle radici. Infine si interverrà con l’asfaltatura. La stima della durata dei lavori, al netto di eventuali imprevisti e cattive condizioni meteo, è di circa due mesi.

L’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori spiega: “Percorsi funzionali e sicuri sono un incentivo all’uso della bicicletta e agli spostamenti a piedi. In questa zona si trova anche un plesso scolastico e la realizzazione della palestra nell’ex discount. Entrambe le strutture avranno beneficio da questo intervento”.