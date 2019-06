Modifiche alla viabilità in questo fine settimana, a Faenza, per due diverse iniziative.

Sabato 8 giugno, a partire dalle ore 15.00 e fino alle 24.00 di domenica 9 giugno, per un evento promosso dalla Curia sarà vietata la sosta in tutto il parcheggio di piazza XI Febbraio.

Nella giornata di domenica 9 giugno, invece, in occasione di un raduno di scooter e moto d’epoca, divieto di circolazione e sosta – dalle ore 7.30 alle 10.30 – in via Saviotti, dalla rotonda di via Fornarina – via Testi fino all’intersezione con la via Bertolani.