In attesa di definire i programmi sportivi 2021, legati all’evolversi della pandemia, il faentino Ruggero Ravaglioli, vero animatore della Scuderia Top Driver, ha organizzato sabato 6 marzo nel Piazzale Maestri del Lavoro di Faenza un corso di guida sicura e sportiva a cui hanno partecipato sette agenti della Polizia Municipale manfreda, che hanno avuto modo di sperimentare l’emozione di cimentarsi alla guida della Ford Mustang.

Per quanto riguarda l’aspetto organizzativo, resta confermato, salvo covid, il raduno turistico/regolaristico Faenza Da Vivere-Modigliana da Sognare, in programma sabato pomeriggio 24 Luglio e valido per il Trofeo della Romagna.