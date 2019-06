L’Associazione Acquerellisti Faentini, Casa Museo Raffaele Bendandi e FO-FA in collaborazione con Fondazione Marri – S. Umiltà e Monastero, col patrocinio del Comune di Faenza e del Comune di Forlì, organizzano per domenica 30 giugno 2019 dalle ore 10.00 alle ore 16.30 al Monastero S. Umiltà a Faenza l’estemporanea di pittura e disegno dal titolo “La Madonna del Fuoco”, giunta alla sua terza edizione.

L’estemporanea è gratuita e aperta a tutti. Gli artisti saranno suddivisi nella categoria Under 16 e Over 16 e i lavori esaminati da una Commissione formata dal Prof. Pietro Lenzini (Presidente); Prof. Anna Lombardo (Vicepresidente); Prof. Enrico Alpi; Prof. Christian Casadei; Giorgio Fiumi (Critico d’arte e collezionista) e Prof. Maria Raffaella Prencipe.

Saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria, nella categoria Over 16 con targa a ricordo e opere artistiche di Vittoria Monti, Pietro Lenzini, Federico Zanzi, Rolando Giovannini, nella categoria Under 16 con materiale didattico e pubblicazioni.

Presiederà la cerimonia la Professoressa Teresa Sangiorgi, Direttrice Fondazione Marri-S.Umiltà.

Per info e iscrizioni (entro sabato 22 giugno) contattare il 338/8188688 , e-mail andreaandpaola@libero.it.