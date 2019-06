A partire da mercoledì 5 giugno, in occasione degli eventi in programma per valorizzare il complesso Faventia Sales, tra cui gli spettacoli di circo contemporaneo e teatro comico in programma dal 7 al 16 giugno, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli a motore dalle ore 07.00 del 5 giugno 2019 alle ore 24.00 del 19 giugno 2019, per consentire la preparazione e lo svolgimento degli eventi.

L’area interessata dal divieto è situata all’interno del parcheggio in via San Giovanni Bosco, 1 e si estende su uno spazio quadrato di metri 30 per metri 30 dall’ingresso verso sinistra.

Nell’area oggetto di divieto è già stata installata la segnaletica informativa di riferimento.

La viabilità ordinaria sarà ripristinata allo scadere del divieto.