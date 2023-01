“Ho solo rubato il cellulare”. Il 30enne arrestato a Lugo dopo la denuncia di aggressione da parte di una ragazza di 25 anni di Imola si difende dalle accuse di tentato stupro mosse nei suoi confronti dalla vittima. La ricostruzione dell’udienza di convalida dell’arresto appare oggi sui quotidiani locali e mette in luce una versione dei fatti diversa rispetto a quella raccontata dalla ragazza. La 25enne infatti ha raccontato alle autorità che il 30enne l’avrebbe aggredita alle spalle, tirandola per i capelli e buttandola a terra. Poi avrebbe cercato di spogliarla e violentarla, ma si sarebbe arreso di fronte alla reazione della giovane, scappando con il telefono cellulare.

Il 30enne però nega il tentativo di stupro e afferma semplicemente che l’aggressione era solo a scopo di rapina. L’uomo, con precedenti, trovato in possesso del cellulare della vittima, al momento resta in carcere