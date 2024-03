La zona del parcheggio di Torre Umbratica, quello tra via Pier Traversari e Porta Serrata a Ravenna, è diventato un covo di spacciatori e tossicodipendenti.

Il Resto del Carlino di oggi, riporta le segnalazioni dei residenti, che lamentano la continua presenza di malavita in zona.

Secondo i racconti pubblicati, molti spacciatori stanno nel parcheggio, bevono, si drogano e spacciano ovviamente.

“Negli angoli più nascosti del parcheggio si trovano siringhe usate, lattine, bottiglie, rifiuti di ogni tipo abbandonati per terra.” – denunciano i residenti.

Del degrado in questa zona si è parlato anche in consiglio comunale: “La zona più problematica è l’area del parcheggio Torre Umbratica, via di passaggio durante il giorno, dal centro alla circonvallazione San Gaetanino e alla zona di via Cilla, ma anche luogo ampiamente nascosto alla vista dove la sera, con l’arrivo del buio, facilmente si possono creare ritrovi, bivacchi e attività illecite. Di tutto questo solitamente si trova riscontro il giorno dopo, per terra, nelle zone verdi, vicino le panchine e nei percorsi pedonali, annusando l’aria, pregna di cattivi odori. Sempre di giorno non sono poi rari atti di vandalismo e danneggiamenti intimidatori.” – diceva l’ottobre scorso in consiglio comunale Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna.