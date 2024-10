Via libera della Regione al progetto per proteggere il borgo di Faenza dalle esondazioni del Marzeno

Il progetto di messa in sicurezza del borgo di Faenza ha avuto il via libera della Regione e l’assenso dei proprietari dei terreni nel quale sarà creato il bacino allagabile. La struttura commissariale è pronta a finanziare l’investimento da 3 milioni di euro. S’inizierà con la vendita al Comune di Faenza dell’area oggi costituita da terreni agricoli. Tre i privati coinvolti. Verrà in sostanza eretto un complesso di rilevati per evitare che la nuova esondazione del Marzeno torni ad allagare nuovamente l’area di via Cimatti. In particolare la Regione ha chiesto che il bacino non metta in pericolo lo stesso Lamone. I rilevati quindi, oltre a proteggere via Cimatti, dovranno evitare che l’acqua, eventualmente accumulata nel bacino, dall’alto non esondi all’interno del Lamone, dal basso non eroda lo stesso argine. Infine le barriere erette dovranno impedire che l’acqua fuoriesca in direzione del cimitero di guerra. Poi sarà necessario un sistema per permettere lo svuotamento del bacino.