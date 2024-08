Via Bonifica: il limite dei 50 Km/h rispettato da pochi

Il Comune di Ravenna sta valutando se installare un autovelox lungo via Bonifica, fra Porto Fuori e Lido Adriano, dopo i lavori di riqualificazione della strada, allargata rispetto al passato con un investimento da 3 milioni e 300 mila euro. La comunicazione dell’amministrazione comunale in questi giorni è tornata ad accendere il dibattito attorno ai vigili elettronici, fra favorevoli e contrari. In via Bonifica vigono i 50 Km/h, ma nessuno dei mezzi in transito sembra rispettare la direttiva. Il tema sarà discusso anche in consiglio comunale.