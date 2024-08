“L’OraSì Basket Ravenna comunica l’inizio della campagna abbonamenti per la stagione regolare 2024/2025, dal 24 agosto per i vecchi abbonati e dall’8 settembre per tutti gli altri. Visto l’ottimo riscontro avuto nella scorsa stagione, sono state mantenute le promo famiglia. Per venire incontro a tanti dei nostri tifosi inoltre, sono stati reintrodotti gli sconti per gli over 65. Di seguito vengono riportate le modalità e le tempistiche.

Da sabato 24 agosto, solo per i vecchi abbonati, sarà possibile rinnovare il proprio abbonamento presso la sede in Via della Lirica 21, presso il Revenge Bar in Via Aldo Bozzi 5 o tramite sito internet. Il rinnovo tramite Revenge Bar o tramite sito internet sarà possibile solo per coloro che la scorsa stagione hanno sottoscritto un abbonamento intero.