Continuano i lavori di ristrutturazione e riqualificazione di via Bonifica.

Al via domani, martedì 27 febbraio, gli interventi verso la località di Porto Fuori, sullo scolo della Gabbia, dove è prevista l’eliminazione del dosso e la demolizione del ponticello sottostante.

Pertanto il tratto di strada in corrispondenza del ponticello, in prossimità del civico 106, sarà chiuso al traffico fino alla fine dei lavori prevista per il 22 marzo. Si ricorda che le deviazioni prevedono il transito da viale Manzoni e via Canale Molinetto.

La scorsa settimana è stata invece completata la ricostruzione del ponte sullo scolo Acque Basse Rasponi dove è stata riaperta la circolazione per i residenti e gli autorizzati.