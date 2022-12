Verso la liquidazione di Terre Naldi: se ne discute in commissione consiliare

Potrebbe essere arrivata definitivamente la parola fine su Terre Naldi, la società interamente partecipata dal Comune di Faenza a Tebano. In commissione consiliare arriverà lo studio dedicato alla liquidazione della società. Il tema poi dovrà essere discusso in consiglio comunale. Tuttavia, già nel 2019, nell’ambito dell’intervento di razionalizzazione delle partecipate determinato dalla legge Madia, il Comune di Faenza decise di avviare il percorso di liquidazione di Terre Naldi. La decisione, anche questa, era frutto di uno studio dove veniva ipotizzata un’aggregazione con la società Centuria. poi però la possibilità decadde. E nel 2021 si è ripartiti da zero con un nuovo studio, fra le proteste dell’opposizione per la nuova consulenza esterna richiesta dall’amministrazione comunale. Ora l’aggregazione dovrà avvenire con un’altra società. In campo diverse ipotesi fra cui anche Romagna Tech e Faventia Sales. Il problema è che sul territorio non esiste un’altra società analogamente vocata all’agricoltura come Terre Naldi.