“L’iniziativa de La Pigna per l’intitolazione di un luogo pubblico a Norma Cossetto, giovane studentessa istriana trucidata nelle foibe da parte dei comunisti di Tito, insignita con la Medaglia d’Oro al Merito Civile della Repubblica Italiana sta per concludersi positivamente.

Circa 1 anno fa infatti, La Pigna ha presentato in Consiglio comunale uno specifico ordine del giorno che fu approvato all’unanimità e nel quale si chiedeva di intitolare un luogo pubblico a Norma Cossetto. Com’è noto, Norma Cossetto era giovane studentessa universitaria italiana d’Istria che fu trucidata dalle milizie comuniste del generale Tito.

Dopo l’approvazione del Consiglio comunale della nostra proposta, ho sollecitato più volte l’amministrazione comunale per velocizzare l’iter burocratico per l’intitolazione.

Già il 27 ottobre scorso la Commissione Toponomastica aveva indicato e approvato all’unanimità, quale luogo per l’intitolazione a Norma Cossetto, l’area verde sita a Marina di Ravenna tra viale Zara e via Silvio Pellico ed in fregio a viale Ciro Menotti, denominandola “Giardino Norma Cossetto”.

Nel verbale di questa seduta la Commissione Toponomastica afferma: “Norma Cossetto nasce a Visinada il 17 maggio 1920. Studentessa del corso di Lettere e Filosofia dell’Università di Padova, viene uccisa dai partigiani jugoslavi nei pressi della Foiba di Villa Surani nella notte tra il 4 e il 5 ottobre 1943”.

Successivamente, nella seduta della Giunta Comunale del 29 novembre scorso, su proposta del Vice Sindaco Eugenio Fusignani che ringrazio, è stata approvata la delibera per l’intitolazione dell’area verde, così come individuata dalla Commissione Toponomastica, che verrà denominata “Giardino Norma Cossetto ( 1920-1943) Vittima delle Foibe”.

Ora occorre attendere l’autorizzazione prefettizia che sancirà l’efficacia della delibera di intitolazione del “Giardino Norma Cossetto” e permetterà la sua inaugurazione ufficiale.

La lista civica La Pigna auspica che l’itet sinpossa concludere in tempo per organizzare la cerimonia di intitolazione il 10 febbraio 2023, giorno del Ricordo.”