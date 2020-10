Vendemmia: primo bilancio positivo in attesa della fine della raccolta

La vendemmia volge al termine e le previsioni ottimistiche di inizio stagione sono state rispettate. Per avere un dato complessivo della produzione di uva bisognerà aspettare ancora qualche giorno, almeno una settimana, ma il primo bilancio è già positivo e rappresenta una buona notizia per i produttori in una stagione falcidiata dal maltempo. C’è però comunque una nota negativa da non trascurare per il futuro: la siccità ha fortemente influito anche le piantagioni di uva facendo divenire sempre più urgenti i tre nuovi bacini idrici di prossima realizzazione nelle zone di Tebano, Sarna e Brisighella