“Un’estate per i sanitari del Santa Maria delle Croci con le Barche del Cuore”: il progetto di Marinando che offre uscite in barca a vela al personale impegnato nell’emergenza Coronavirus

L’Associazione Marinando, con sede a Marina di Ravenna, ha deciso tramite l’iniziativa “Un’estate per i sanitari del Santa Maria delle Croci, con le Barche del Cuore” di offrire un’uscita in barca a vela gratuita a tutto il personale sanitario dell’ospedale di Ravenna.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ringraziare tutti coloro che hanno vissuto l’emergenza Coronavirus in prima linea e di regalare un momento di spensieratezza dopo mesi difficili e carichi di lavoro. Le imbarcazioni saranno messe a disposizione dall’Associazione Marinando e dagli armatori di Marina di Ravenna: medici, infermieri ed operatori potranno aderire semplicemente compilando un modulo da fine luglio a settembre, periodo in cui si svolgeranno le uscite in mare.

E’ possibile trovare il modulo all’indirizzo lebarchedelcuore.it

Marinando è una associazione di volontariato che nasce nel 2009 con l’obbiettivo di migliorare la qualità di vita individuale e consentire il superamento dei propri limiti a tutti coloro che vivono condizioni disagiate o che colpiti da una disabilità rischiano l’emarginazione. L’Associazione porta avanti diversi progetti, come l’iniziativa “Imbarcabili” che permette a persone con disabilità di godersi il mare e di fare escursioni in barca a vela.