In occasione dell’ottavo centenario del presepio di San Francesco d’Assisi a Greccio e per ricordare Padre Lambertini a 25 anni dalla scomparsa, nella basilica di San Francesco ritornerà il presepe allestito dal regista Davide Santandrea

Quattordici anni dopo, il grande presepe animato ritornerà nella Basilica di San Francesco a Ravenna. A darne notizia in piena estate è l’associazione ‘Amici del Presepio Animato’ e padri francescani della Basilica.. Quest’anno infatti ricorrerà l’ottavo centenario del presepio che San Francesco d’Assisi realizzò a Greccio, e per celebrare la ricorrenza la basilica ravennate tornerà ad ospitare un presepe simile a quello che dal 1954 al 1982 fu allestito da padre Giovanni Lambertini. Meritevole allievo del frate francescano fu infatti un giovanissimo Davide Santandrea, ravennate, oggi impegnato regista cinquantasettenne e allestitore dei grandi presepi animati in stile ‘lambertiniano’ in Italia e all’estero. Da Meldola alle Filippine, passando per il Giappone, il Cile, l’Australia, l’Austria, la Germania, la Francia e gli Stati Uniti. In Francia Santandrea fu premiato nel 1986 dal primo ministro Chirac, a San Diego invece fu il presidente Bill Clinton a complimentarsi con l’artista per la realizzazione del presepe.