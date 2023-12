A Granarolo Faentino per permettere lo svolgimento di una manifestazione, è stata adottata una ordinanza con alcune modifiche alla viabilità. Dalla mezzanotte di giovedì 14 alla mezzanotte di lunedì 18 dicembre, nella piazza Manfredi di Granarolo Faentino, divieto di transito e sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli tranne per i mezzi della manifestazione. In via don Antonio Bedeschi, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di tutta la via, e istituzione del doppio senso di circolazione per la durata della festa su tutta la strada.